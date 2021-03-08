الرئاسة السورية تعلن إصابة بشار الأسد وزوجته بكورونا

جدة - عبدالحي حسين - أصيب الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت الرئاسة على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين، في وقت تحذّر وزارة الصحة مؤخراً من ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد.

وأوردت الرئاسة أن الأسد وعقيلته خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس “بعد شعورهما بأعراض خفيفة”، وتبينت إصابتهما، “علما أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة”، موضحة أنهما “سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”.

وأوردت الرئاسة أن الأسد (55 عاماً) وزوجته (45 عاماً) خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس “بعد شعورهما بأعراض خفيفة”، وتبيّنت إصابتهما “علماً أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة”.

وقالت إنّهما “سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”.

وبدأت دمشق نهاية الشهر الماضي تلقيح الطواقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية بمواجهة الوباء؛ بعد تلقيها 5.000 جرعة كهبة من “دولة صديقة” وفق ما أعلن وزير الصحة حسن الغباش.

ووقعت الحكومة السورية في يناير اتفاقاً للانضمام لمبادرة كوفاكس عبر منظمة الصحة العالمية. كذلك، أعلنت السفارة السورية في موسكو الشهر الماضي أن سوريا أجازت استخدام لقاح سبوتنيك الروسي على أراضيها؛ ولم تعلن أي جهة موعد وصول اللقاحات إلى دمشق بعد.

ومنذ بدء تفشي الوباء، أحصت الحكومة في مناطق سيطرتها 15,981 إصابة، بينها 1063 وفاة، فيما رصدت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد قرابة 8689 إصابة بينها 368 وفاة. وسجّلت مناطق سيطرة الفصائل في إدلب ومحيطها (شمال غرب)، حيث تنتشر مئات المخيمات المكتظة، 21,209 إصابات بينها 623 وفاة.

وأوردت الوزارة مطلع الشهر الحالي أنّها “رصدت ارتفاعاً في منحى إصابات فيروس كورونا في الفترة الأخيرة، وازدياد الحالات المشتبهة التي تراجع المشافي، ما يستدعي التشدد في اتباع الإجراءات الوقائية وعدم التهاون بها مطلقاً، لا سيما أن دول العالم تواجه سلالات متحورة جديدة من فيروس كورونا وسوريا لن تكون بمنأى عنها”.