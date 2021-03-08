شكرا لقرائتكم خبر عن "تقييم الحوادث" يزور اليمن للوقوف على التفاصيل المتعلقة بالادعاءات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى الفريق المشترك لتقييم الحوادث زيارة ميدانية إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة خلال الأسبوع 28 / 2/ 2021م، حيث زار وفد من أعضاء الفريق مدينة عدن ومديرية زنجبار في محافظة أبين ومديرية الوهط ودار صبر بمحافظة لحج، وذلك في إطار المهمة الموكلة له.

وقد التقى وفد الفريق المشترك أثناء الزيارة مع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للادعاءات في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، حيث عقدت اجتماعات بين الجانبين في إطار التعاون القائم بينهما لإتمام مهام التحقيق والمعاينات الميدانية لمواقع الادعاءات وتسهيل مقابلة الشهود وذوي الضحايا والمتضررين والاستماع لأقوالهم، وكذلك تم أثناء الزيارة توثيق المشاهدات من قبل المختصين بالفريق والالتقاء مع أهالي تلك المناطق للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالادعاءات.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس الفريق المشترك لتقييم الحوادث، الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن على كرم الضيافة وحسن الترتيبات، مؤكداً أهمية استمرار الزيارات بين الجانبين.