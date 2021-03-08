شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى" وينفذون جولات استفزازية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط منع المصلين المسلمين من دخوله.



ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 84 مستوطنًا اقتحموا ساحات "الأقصى" خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وأدوا طقوسًا تلمودية قبالة مصلى "باب الرحمة" وقبة الصخرة المشرفة.