وزير الخارجية المصري ونظيره اليوناني يبحثان التعاون في مجال الطاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل وتدشين تعاون بين البلدين في مجال الطاقة.



وذكر المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم، أن ذلك يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تجمع وزيريّ خارجية مصر واليونان، مشيراً إلى أن الجانبين تناولا سُبل تطوير مجالات التعاون بين الدولتيّن، كما تباحثا حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل.

ووفق المتحدث، أكد الوزيران على متانة العلاقات المصرية اليونانية وأواصر الصداقة التي تجمع البلديّن على كافة الأصعدة، حيث أشار الوزير شكري إلى اهتمام مصر بتيسير تدفق الاستثمارات اليونانية إلى مصر وتذليل العقبات التي قد تواجه شركاتها في مصر، فضلاً عن دعم التعاون السياحي بين البلديّن، بالإضافة إلى تطلع مصر لسرعة تدشين تعاون بين الدولتيّن في مجال الطاقة.

وأضاف المٌتحدث أن جلسة المباحثات تناولت كذلك عدداً من الملفات والقضايا الإقليمية، حيث أبدى"شكري وديندياس ترحيبهما بمستوى التشاور السياسي بين الدولتيّن لتنسيق المواقف تجاه كافة التطورات التي تشهدها المنطقة.

ووصل وزير خارجية اليونان إلى القاهرة صباح اليوم على رأس وفد فى زيارة لمصر يبحث خلالها دعم علاقات التعاون وآخر التطورات بمنطقة شرق المتوسط.

وكان ألكسندروس بابايوانو المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية قال يوم الأربعاء الماضي إنه "ستتم خلال الزيارة مناقشة العلاقات الثنائية، ومجمل الوضع السياسي، والتعاون الاقتصادي، وأيضاً التعاون في قطاع الطاقة، كما سيتم التطرق لمناقشة القضايا الإقليمية سواء التطورات في شرق المتوسط أو الوضع في ليبيا وسيتم أيضاً التركيز على متابعة منتدى الصداقة" الذي عقد مؤخراً في أثينا.