شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف رصد: 3695 يمنية ضحية إرهاب الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان اليوم (الإثنين) مليشيا الحوثي بقتل أكثر من 1188 امرأة يمنية وإصابة أكثر من 2248 منذ عام 2015، مؤكدا أن المليشيا ترتكب جرائم حرب ضد الإنسانية.

وأوضح في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن المليشيا اختطفت وأخفت أكثر من 259 امرأة أغلبهن في العاصمة صنعاء ومارست هذه الجريمة بشكل لافت. وأفاد بأن سقوط العاصمة بيد مليشيا الحوثي كان مفتاح الخراب لكل مؤسسات الدولة الضامنة لحقوق المرأة ورعايتها، وقد نالت المرأة اليمنية من التنكيل والقتل والاعتداءات ما لم تشهد اليمن مثله منذ عقود.

ورصد التقرير ما تقاسيه المرأة اليمنية من ماسٍ وعذات، مؤكدا أنه يفوق كل وصف، ويوخز كل صاحب ضمير، فلقد كان للحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي نتائج مدمرة على المرأة اليمنية وكل حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية، فإلى جانب الانتكاسة التي منيت بها حركة التغيير النسوية في اليمن والتي كانت قد قطعت شوطاً لا بأس به في التمكين السياسي، فإن ما أصاب المرأة من قتل وتشريد وانتهاكات على مختلف الصعد قد مثّل ضربة قاسية لكل حقوقها، وقيم العدالة والكرامة الإنسانية.

ودعا تحالف رصد إلى وقف الهجمات والجرائم التي تستهدف المرأة، والالتزام التام بالمواثيق والمعاهدات التي صادقت عليها اليمن، الكافلة لحقوق وحماية المرأة اليمنية، والإعلان الصادق بتطبيق كافة مواثيق الحرب، بما يكفل حماية النساء وحفظ كرامتهن وحقهن في الحياة، وبما يوفر الأجواء المناسبة لممارسة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية.