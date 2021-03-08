وزير العمل الأردني يستقيل بعد يوم على أدائه اليمين

عمّان- ”الخليج 365”:

غادر وزير العمل الأردني معن القطامين منصبه، الاثنين، بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين الدستورية ضمن التعديل الثاني على حكومة بشر الخصاونة وذلك على خلفية إلغاء حقيبة «شؤون الاستثمار» التي كان تسبب استحداثها في التشكيل قبل نحو خمسة أشهر في إرباك إداري وتضارب في الصلاحيات مع هيئة متخصصة بذلك، فيما أكدت مصادر أن قرار الخصاونة بإلغاء الحقيبة جاء في إطار «التصحيح».

وذكر وزير شؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين أن الخصاونة اجتمع السبت الماضي مع القطامين ليبلغه أن استمرار جمعه بين حقيبتي العمل وشؤون الاستثمار أثبت عدم جدواه خلال الشهور الماضية وذلك في ضوء التجربة العملية على أرض الواقع.

وقال دودين إن الخصاونة طرح ثلاثة اختيارات أمام القطامين هي تولي وزارة العمل فقط أو إدارة ملف الاستثمار من خلال رئاسة هيئة الاستثمار لتكون عنواناً ومرجعاً موحداً للاستثمار أو السير في الإجراءات الدستورية لقبول استقالته التي كانت ضمن استقالات الوزراء كافة تمهيداً للتعديل الحكومي.

وأكد دودين أن القطامين أبلغ رئيس الوزراء قبوله الاكتفاء بوزارة العمل وأدّى بناء على ذلك اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني ضمن «وزراء التعديل» وحضر جلسة مجلس الوزراء التي أعقبت ذلك لكنه بعد ذلك وردت معلومات نقلتها مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنه قدم استقالته من الحكومة.

وأشارت مصادر إلى مراجعة الخصاونة قراره بعد تعيين القطامين وزيراً للعمل وشؤون الاستثمار ضمن التشكيل الحكومي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لاسيما مع تقديم العديد من الخبراء والمتخصصين انتقادات ورصد ملاحظات ميدانية حول «خلل» إداري و«عبء» تنظيمي وإضافة المزيد من «البيروقراطية» بما يعيق الاستثمار في المملكة.

وشدد الخصاونة في جلسة مجلس الوزراء الأولى بحضور القطامين على ضرورة الحد من «البيروقراطية» وإيجاد البيئة المحفزة للاستثمار مجدداً استخدامه وصف «الحاجة إلى ثورة في مجال الاستثمار» الذي كان أطلقه خلال جلسة برلمانية.وأكد الخصاونة خلال الجلسة على ضرورة معالجة الإشكالات الهيكيلة التي يعاني منها الاقتصاد الأردني. وصدرت إرادة ملكية بتكليف وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح بإدارة وزير العمل بعد قبول استقالة القطامين.