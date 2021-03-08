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تمديد حظر التجول في العراق لوقف انتشار "كورونا"

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد- "واس":
قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق تمديد إجراءات حظر التجول الشامل لأيام الجمعة والسبت والأحد، والجزئي من الثامنة مساء حتى الخامسة فجراً لبقية أيام الأسبوع، ابتداء من يوم غد الثلاثاء وحتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
ويأتي هذا القرار في إطار التدابير الوقائية المتخذة من قِبل الحكومة بهدف وقف انتشار فيروس "كورونا" في العراق،
ودعت اللجنة الفِرَق الصحية والأجهزة الأمنية إلى متابعة إجراءات حظر التجول الشامل والجزئي ومحاسبة المخالفين بشدة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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