شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 11 إرهابياً في عملية عسكرية بالصومال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

قتل 11 مسلحاً، وأصيب 9 آخرون، بينهم قيادات من حركة «الشباب» الإرهابية، الاثنين، في عملية للجيش الصومالي جنوبي البلاد. ووفق إذاعة «صوت الجيش» الرسمية، فإن العملية كانت مخططة مسبقاً، وجرت في منطقة بالو بمحافظة شبيلى السفلى، وألحقت خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين. ونقلت الإذاعة عن رئيس أركان القوات المسلحة الصومالية أدوا يوسف راغي قوله: «قام الجيش بتصفية 11 إرهابياً وجرح 9 آخرين بينهم قيادات، فيما دمر مخابئ للإرهابيين». وأوضح يوسف أن «العملية جاءت بعد تقارير استخباراتية أفادت بأن الإرهابيين يختبئون في المنطقة، وقام الجيش بالتنسيق مع السكان المحليين قبل شن العملية». ويقوم الجيش الصومالي بعمليات مشتركة مع قوات حفظ السلام الإفريقية في الصومال منذ أكثر من عشر سنوات، لمحاربة حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، خاصة في المحافظات الواقعة جنوب ووسط البلاد.