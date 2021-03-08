شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يستضيف بورتو ودورتموند يواجه إشبيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستقبل يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء بورتو البرتغالي على ملعب أليانز ستاديوم في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويأمل فريق «السيدة العجوز» في تحقيق «ريمونتادا» لتعويض خسارته 1-2 ذهاباً.

وكان الإيطالي فيدريكو كييزا (23 عاماً) أعاد الأمل لفريق «السيدة العجوز» في مباراة الذهاب عندما سجّل هدفه الوحيد في الدقيقة 82، بعدما تقدم بورتو بهدفين سجلهما مهدي طارمي وموسى ماريجا، وبالتالي يحتاج رجال المدرب بيرلو إلى الفوز بهدف وحيد أو أكثر لمواصلة المشوار في المسابقة القارية العريقة التي يسعون إلى لقبها للمرة الثالثة في تاريخهم والأولى منذ 1996، وتفادي الخروج من ثمن النهائي للمرة الثانية توالياً.

وجاءت الخسارة في البرتغال بعد أربعة أيام من السقوط أمام المضيف نابولي صفر-1 في الدوري، ومنذ ذلك الحين، عاد يوفنتوس إلى المسار الصحيح في الدوري بكسبه 10 نقاط من أصل 12 ممكنة، وعزّز موقعه في المركز الثالث بفوزه على لاتسيو 3-1 السبت مع مباراة مؤجلة ضد نابولي سيخوضها في 17 مارس الجاري.

وسيحاول بروسيا دورتموند تأكيد أحقيته بالتأهل ووأد أي محاولة لقلب النتيجة وتوديع البطولة من ملعبه «سيجنال ايدونا بارك» حين يستضيف إشبيلية الإسباني، وكانت مباراة الذهاب شهدت فوز دورتموند 3-2 بملعب سانشيز بيثخوان، ويبدو بروسيا دورتموند في أزهى حالاته بعد تألق نجمه الواعد إرلينج هالاند في مواجهة إشبيلية الأولى، لذا سيعمل على تأكيد جدارته بالتأهل لربع النهائي من ملعب سيجنال إيدونا بارك الرهيب الذي سيخلو كذلك من الجمهور، وهو الأمر الذي يعول عليه الفريق الأندلسي من أجل تحقيق «ريمونتادا» يعوض بها خسارته على أرضه ذهاباً.