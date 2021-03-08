شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يقترب من رقم قياسي.. ومسافي يعود إلى الانتصارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

أشعل العربي صراع صدارة دوري «الأولى» بتعادله مع الإمارات، ليتقلص الفارق بين الصقور والعروبة إلى نقطتين فقط، مع وجود مباراة مؤجلة للعروبة، كما منح التعادل فريقي البطائح والحصن أملاً كبيراً في الصعود وتقليص الفارق. وشهدت الجولة ال15 خسارة فريقي الحمرية ودبا الفجيرة ليبتعدان عن السباق، كما شهدت عودة مسافي للانتصارات، وعرفت الجولة حصيلة متوسطة من الأهداف، حيث سجلت الفرق 13 هدفاً في خمس مباريات.

وأحرج العربي ضيفه الإمارات، وكاد يعيده إلى معقله في رأس الخيمة خالي الوفاض، غير أن العربي كالعادة لم يحافظ على تقدمه والإمارات قلب الطاولة في الدقائق الأخيرة، مكرراً السيناريو نفسه الذي شاهدناه في أكثر من مرة، وفي النهاية انتزع الأخضر نقطة ثمينة ستكون لها قيمة كبيرة في صراع الصعود.

واستحق العربي الإشادة على الأداء والحصول على نقطة من أمام المتصدر، وإن كانت النتيجة تبدو خسارة؛ لأنه كان متقدماً حتى الدقيقة 80، وقدم العربي هدية للعروبة وكذلك للبطائح والحصن بحرمانه الصقور من نقطتين كانتا ستوصلانه إلى 31 نقطة. من جهته واصل العروبة نتائجه الجيدة وكسب الحمرية بهدفين نظيفين، ورفع رصيده إلى 27 نقطة على بعد نقطتين من الإمارات وحافظ على سجله خالياً من الهزائم لست مباريات متتالية مقترباً من تحقيق رقم قياسي في هذا الخصوص، وعزز الفريق خظوظه القوية في الصعود، وبالمقابل فإن خسارة الحمرية قد تكون كتبت آخر سطر في كتاب المنافسة على الصعود، فقد ابتعد عن الإمارات ب11 نقطة، وعن العروبة ب9 نقاط، وحسابياً مازالت هناك فرصة، لكن واقعياً لا يوجد أمل.

وما يقال عن الحمرية يقال عن دبا الفجيرة كذلك، فقد فرط في مباراة الفرصة الأخيرة وخسر من دبا الحصن وتجمد رصيده عند 19 نقطة بفارق 10 عن الأول، و8 عن الثاني، وبات صعوده يحتاج إلى معجزة، أما دبا الحصن فقد اقترب أكثر من البطائح بعد أن وصل إلى 23 نقطة، لكن إمكانية صعوده لا تبدو متاحة، بيد أنها ليست مستحيلة وفقاً للحسابات.

وفي مباراة أخرى نجح البطائح في العودة إلى سكة الانتصارات بعد 4 جولات لم يعرف فيها الفوز، وتمكن الفريق الذي قاده المدرب مسفر لأول مرة من تخطي التعاون بهدف، وبذلك حافظ البطائح على آماله في الصعود، لكن مهمته صعبة للغاية، بينما خسر التعاون بعد سلسلة من النتائج الجيدة وتراجع مركزاً برصيد 17 نقطة، وللبطائح 24 في المركز الثالث. وتذوق مسافي طعم الفوز بعد 5 جولات لم ينتصر فيها، وجاء انتصاره على حساب الذيد ليرفع رصيده إلى 15 نقطة.

وذكر عمار الدوخي لاعب الشعب السابق، أن المنافسة على الصعود انحصرت بين 4 فرق (الإمارات والعروبة والبطائح والحصن).

ورأى أن حظوظ الأول والثاني هي الأكبر، واعتبر أن الحمرية ودبا الفجيرة أصبحا خارج دائرة المنافسة وقال: «الإمارات فرط في مباراة كانت ستقربه جداً من حسم التأهل، لكنه مازال الفريق الأفضل والمرشح للصعود مبكراً. والعروبة أثبت أنه فريق لا يستهان به، وهو أمام قصة تاريخية ليس للصعود فقط؛ بل حتى التتويج بدرع الدوري».