شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «نتورك إنترناشيونال» 33.2% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة نتورك انترناشيونال عن تسجيل أرباح أساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصلت إلى 112,6 مليون دولار عن عام 2020، بتراجع وصل معدله إلى 33.2% مقارنة بعام 2019. وذلك نتيجة انخفاض الإيرادات المسجلة وقاعدة تكاليف الشركة الثابتة، رغم أن الشركة عملت على تقليص نسبة من هذا التأثير عبر وفورات التكاليف. كما أدت إعادة تصنيف برنامج بطاقات «ميركوري» كعملية تشغيلية مستمرة إلى خفض الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمقدار 1,3 مليون دولار. وبلغت أرباح العمليات التشغيلية المستمرة 5,6 مليون دولار، ما يعكس انخفاضاً في الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وشطب 6,7 مليون دولار من رسوم إصدار الديون المرسملة المرتبطة بتسهيلات الإقراض السابقة نتيجة لعمليات إعادة التمويل خلال العام. وبلغ التدفق النقدي الحر الأساسي 51,8 مليون دولار، فيما بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 107,5 مليون دولار. وفي حين أن هذا يعكس تأثيرات «كوفيد - 19» وانخفاض توليد التدفق النقدي الحر خلال النصف الأول من العام، فقد شهدت الشركة توليد تدفق نقدي إيجابي أقوى في النصف الثاني من العام. وقال ناندان مير، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «نتورك إنترناشيونال»: قطعت نتورك إنترناشيونال أشواطاً كبيرة خلال عام حافل بالتحديات والصعوبات؛ حيث حققت عدداً من المكاسب الجديدة على صعيد الأعمال، وشهدت إقبالاً قوياً على حلول الدفع الإلكترونية، فضلاً عن تعزيز قدراتها من خلال إطلاق منصة المدفوعات الرقمية بالشراكة مع ماستركارد.