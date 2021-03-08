ازداد الضغط على العلامات التجارية لإثبات استدامتها خلال أزمة «كوفيد ـ 19»، وقد لا تكون هناك عودة إلى الوضع الطبيعي القديم أبداً؛ لذلك على هذه العلامات مواكبة توقعات عملائها المتغيرة.

تفرض أوراق اعتماد استدامة العلامات التجارية نفسها اليوم كأحد العوامل التنافسية الرئيسية، وسط تنامي مجموعات العملاء الأقل ولاءً، لا سيما خلال عام 2020.

ووفقاً لماكينزي، فقد غيّـر أكثر من 75% من المستهلكين الأمريكيين سلوكهم في التسوق، وتحولوا إلى علامات تجارية جديدة خلال الجائحة، وكان هذا خلال عمليات الإغلاق العالمية الأولية. كما أُجبر العديد منهم على التخلي عن ولائهم عندما واجهوا نفاد المخزون وتأخر سلاسل التوريد للسلع، وانتهزوا الفرصة لاستكشاف علامات تجارية جديدة برزت في نفس الفترة، مما يعني انحسار ولاء العملاء.

قد يصبح كثير من هذا السلوك نمطاً دائماً، الآن، مما يشكل تهديداً حقيقياً لأعمال العلامات التجارية ولوجودها، وهي التي اعتمدت على روتين عادات المتسوقين على مدار سنوات عديدة.

واستطردت ماكينزي أنه خلال هذه الأوقات العصيبة، يكون لدى المستهلكين وعي متزايد بكيفية تفاعل الشركات مع أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية، والمجتمع على نطاق أوسع. ومن المرجح أن تستمر الإجراءات التي تتخذها الشركات خلال هذا الوباء حتى بعد فترة طويلة من انحساره.

وأوضح تقرير العوائد المتجددة من «إيون»، أن 72% من المشاركين في الاستطلاع ينتبهون بشأن ما إذا كانت الأعمال التجارية تتصرف بطريقة صديقة للمناخ أم لا، ويشعر 65% منهم بأهمية أن تكون المنتجات أو الخدمات التي يشترونها صديقة للبيئة، وهم على استعداد لدفع علاوة مقابل ذلك.

ويُظهر البحث أنه منذ اندلاع أزمة كورونا، دفع أكثر من ثلث الأشخاص بالفعل، عن قصد، مزيداً من الأموال مقابل المنتجات «الخضراء»، ويعتقد أكثر من النصف أن أوراق الاعتماد البيئية لمنتج أو خدمة، لا تقل أهمية الآن عن الثمن الذي يدفعونه مقابل ذلك.

فأن تكون مستداماً ليس أمراً سهلاً بالنسبة للعديد من العلامات التجارية، فغالباً ما تعمل العلامات التجارية للأزياء على تطوير أعمالها لتكون أكثر استدامة، حيث تحتاج حقاً إلى القدرة على النظر عبر دورة حياة المنتج بأكملها، بدءاً من التصميم الأولي وتحديد المصادر والتصنيع، وصولاً إلى الشحن والبيع بالجملة والتجزئة، وانتهاء بالتخلص أو إعادة استخدام المنتج وتدويره. وحتى عندما تكون العلامات التجارية قادرة على بناء سياسات حول الأنشطة والاتصالات المستدامة، فإن الأفق سيتغير باستمرار، فالاستدامة ليست لها نقطة نهاية، ولكنها رحلة مستمرة مع العديد من المعالم والعناصر؛ لذلك من الصعب مراقبة وتسجيل التقدم، ومن ثم إظهاره للعالم الخارجي.

(ريتيل تايمز)