شكرا لقرائتكم خبر عن مخزونات الجملة في الولايات المتحدة ترتفع بقوة في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

سجلت مخزونات الجملة في الولايات المتحدة الأمريكية زيادة قوية في يناير/كانون الثاني على الرغم من قفزة في المبيعات، ما يشير إلى أن الاستثمار في المخزونات قد يساهم مجدداً في النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام. وقالت وزارة التجارة الأمريكية ،الاثنين ، إن مخزونات الجملة ارتفعت 1.3 في المئة، متماشية مع تقديرات الشهر الماضي، بعد زيادة بلغت 0.6 في المئة في ديسمبر/كانون الأول الماضي ، وصعد مكون مخزونات الجملة الذي يدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي 1.3 في المئة أيضاً في يناير/كانون الثاني الماضي . وعلى أساس سنوي، زادت مخزونات الجملة 0.6 بالمئة في يناير/كانون الثاني الماضي . وقفزت مبيعات الجملة 4.9 في المئة بعد زيادة بلغت 1.9 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.