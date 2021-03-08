بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق الجمعة

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن إطلاق بطولته الجديدة تحت مسمى «بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو» التي سينظمها في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، يومي الجمعة والسبت 12 و 13 مارس/ آذار الجاري، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وأكد الاتحاد والرابطة في بيانهما الصادر، الاثنين، أن البطولة التي ستُتيح للاعبي الجوجيتسو من أبناء الدولة فرصة ثمينة لمواجهة نخبة لاعبي العالم من مُختلف الأحزمة والأوزان، تأتي في توقيت مثالي، لتكون اختباراً حقيقيا لمدى جاهزيتهم للأحداث الدولية الكبرى المقبلة، وفي مقدمتها بطولة أبوظبي جراند سلام المقررة إقامتها الشهر المقبل.

وفي هذا الإطار، أكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أنّ بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو تستقطب مجموعة من أبرز اللاعبين للمنافسة في صالة جوجيتسو أرينا، وستكون فرصة مثالية للاحتكاك الدولي مع لاعبين من العيار الثقيل، وأن ما يقرب من 500 لاعب ولاعبة من 30 دولة من مختلف قارات العالم سيشاركون في الحدث.

وقال: نتوقع منافسات قوية واستفادة كبرى للاعبينا لأنهم سيواجهون لاعبين مصنفين من مختلف دول العالم، في بطولة بمواصفات عالمية، وسيصب كل ذلك في رفع مستوى لاعبينا في المنتخبات والأندية، من سن 16 سنة فما فوق.

وعن عدد اللاعبين الذين سيشاركون في الحدث قال المنهالي: 123 لاعباً إماراتياً قاموا بالتسجيل وأكدوا مشاركتهم، وهناك 87 لاعباً برازيلياً، و34 من كولومبيا، وآخرون من دول روسيا والأردن ومصر وسوريا وباكستان وفلسطين والسلفادور وإسرائيل وأوكرانيا وقيرغيزستان والهند وفرنسا وكندا وأذربيجان والمغرب وأفغانستان ولبنان وأوزبكستان وصربيا وإيرلندا والبحرين وإيطاليا والسويد وطاجيكستان وإيران والفلبين والعراق.. وسيتنافس حاملو الحزام الأزرق في 12 مارس، بينما تنطلق منافسات حاملي الأحزمة البنفسجي والبني والأسود في اليوم التالي.. وستدخل البطولة ضمن التصنيف السنوي المعتمد في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو حيث تمنح للفائز بها 600 نقطة تصنيفية عن كل فئة، ما يجعلها بالغة الأهمية بالنسبة للمحترفين.

وأضاف: تُعد هذه المرة هي الأولى التي نطلق فيها هذه البطولة تحت هذا المسمى، ويأتي ذلك في توقيت مثالي إذ يستعد اللاعبون للمنافسة في الاستحقاقات الدولية المقبلة، وستسمح نوعية اللاعبين الذين سيواجهونهم خلال هذه البطولة بتطوير مسيرتهم الاحترافية بشكل كبير.. ومن جهة أخرى، سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المعتمدة في البروتوكول الصحي للحفاظ على سلامة اللاعبين، ولن يسمح لأي لاعب بالدخول إلّا بعد الحصول على مسحة سلبية حديثة، كما سيتم تطبيق التباعد الاجتماعي بشكل صارم.

من جانبه، أكد رودريجو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن التعاون المثمر مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو سيساهم في الخروج ببطولة دولية يترقبها عشاق اللعبة بشغف كبير.

وقال: نحن سعداء بهذا التعاون لعودة النشاط الرياضي الدولي إلى طبيعته في دولة الإمارات لأول مرة، ودعوة المصنفين البارزين للمشاركة في أبوظبي كالعادة، بعد أن نجحنا في تنظيم العديد من البطولات الكبرى خارجياً خلال الأشهر الماضية، وقد أصبح اسم أبوظبي مقترناً بنخبة بطولات الجوجيتسو العالمية، كما أصبحت من أبرز المحطات لأبرز لاعبي الجوجيتسو في العالم.

وأضاف: نجحت أبوظبي في اعتماد مواصفات خاصة بها في التنظيم والاستضافة، ساهمت من خلالها في رفع جودة واحترافية التنظيم على المستوى الدولي حتى أصبحت معاييرها هي المعتمدة في الاتحاد الدولي، وأصبحت بطولاتها هي الأهم والأغلى في كل البطولات التي تقام في العالم.