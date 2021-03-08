شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "الشيوخ": لم يتم إحالة أى قوانين للمجلس حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، إنه لم يتم إحالة آى مشروعات قوانين لمجلس الشيوخ حتى الآن.

وأضاف المستشار محمود عتمان في تصريحات صحفية اليوم للمحررين البرلمانيين، أنه تمت الاستجابة للرغبات الأولى لكافة أعضاء مجلس الشيوخ فى عضوية اللجان.

ولفت إلى أن أمانة المجلس لم تتلق آى اعتراضات من النواب على قوائم الترشيحات، مشيراً إلى أن انتخابات اللجان النوعية سارت فى جو من شفافية والنزاهة.

يذكر أن الدستور والقانون ولائحة مجلس الشيوخ حددت اختصاصات المجلس فى أن يؤخذ رأيه فى كل ما يحال إليه من قوانين من رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وجرت الانتخابات على مقاعد هيئات مكاتب اللجان النوعية بالشيوخ وهى: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدستورية.