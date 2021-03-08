شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يوجه التهنئة للمصريات فى اليوم العالمى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة للسيدات المصريات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وقال "مطر" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في اليوم العالمي للمرأة نؤكد على اعتزازنا وتقديرنا واحترامنا لكل النساء المصريات، الشُجاعات، أمهاتنا وأخواتنا اللواتي يمثلن العمود الأساسي في مجتمعنا."

وشدد مطر على أهمية الفعل فيما يخص قضايا المرأة، وأن تكون كلمات المدح مصحوبة بالعمل، مضيفًا: "تقديم التهاني والتأكيد على الاحترام والتقدير غير كافي ولازم الكلام يكون مصحوب بعمل، دورنا هو إننا نشتغل لتحقيق خطة تمكين المرأة المصرية 2030، دورنا كبرلمان إننا نقدم قوانين وتشريعات تحمي المرأة وتنصفها وتساعدها تقوم فعلا بدورها وتكون نصف المجتمع، أثق في توجهات الدولة بكل أجهزتها وفي البرلمان اللي بدأوا الطريق لتحقيق الهدف ده ومصرين على استكماله إن شاء الله."

يذكر أن العالم يحتفل بيوم المرأة العالمي في الثامن من مارس من كل عام، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977، عندما أصدرت المنظمة الدولية قراراً يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة، فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس، وتحول بالتالي ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة عالميًا.