التحالف: نعد لضربات موجعة ضد الحوثي

قال المتحدث العسكري للتحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي إن إيران تهرب صواريخ باليستية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية عبر ميناء الحديدة. وأوضح في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، أن صواريخ ومُسيرات المليشيات الإرهابية إيرانية الصنع، مؤكدًا أن التحالف العربي يتعامل بصبر تكتيكي واستراتيجي. وكشف عن الإعداد لضربات موجعة ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، موضحًا أنها تعتمد نهج تنظيم القاعدة الإرهابي في تهديد الملاحة بالبحر الأحمر. وأضاف المالكي أن تصعيد الحوثيين الإرهابيين في مأرب يحاول تقويض المساعي الأممية لحل الصراع، متهمًا المليشيا بوجود قوى خلفها. وأشار إلى أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران حاولت سابقًا استهداف مكة المكرمة والرياض، مشددًا على أن للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره. اقرأ المزيد من المشهد العربي| https://almashhadalaraby.com/news/262936

قال المتحدث العسكري للتحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي إن إيران تهرب صواريخ باليستية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية عبر ميناء الحديدة. وأوضح في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، أن صواريخ ومُسيرات المليشيات الإرهابية إيرانية الصنع، مؤكدًا أن التحالف العربي يتعامل بصبر تكتيكي واستراتيجي. وكشف عن الإعداد لضربات موجعة ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، موضحًا أنها تعتمد نهج تنظيم القاعدة الإرهابي في تهديد الملاحة بالبحر الأحمر. وأضاف المالكي أن تصعيد الحوثيين الإرهابيين في مأرب يحاول تقويض المساعي الأممية لحل الصراع، متهمًا المليشيا بوجود قوى خلفها. وأشار إلى أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران حاولت سابقًا استهداف مكة المكرمة والرياض، مشددًا على أن للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره. اقرأ المزيد من المشهد العربي| https://almashhadalaraby.com/news/262936

قال المتحدث العسكري للتحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي إن إيران تهرب صواريخ باليستية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية عبر ميناء الحديدة. وأوضح في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، أن صواريخ ومُسيرات المليشيات الإرهابية إيرانية الصنع، مؤكدًا أن التحالف العربي يتعامل بصبر تكتيكي واستراتيجي. وكشف عن الإعداد لضربات موجعة ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، موضحًا أنها تعتمد نهج تنظيم القاعدة الإرهابي في تهديد الملاحة بالبحر الأحمر. وأضاف المالكي أن تصعيد الحوثيين الإرهابيين في مأرب يحاول تقويض المساعي الأممية لحل الصراع، متهمًا المليشيا بوجود قوى خلفها. وأشار إلى أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران حاولت سابقًا استهداف مكة المكرمة والرياض، مشددًا على أن للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره. اقرأ المزيد من المشهد العربي| https://almashhadalaraby.com/news/262936

قال المتحدث العسكري للتحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي إن إيران تهرب صواريخ باليستية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية عبر ميناء الحديدة. وأوضح في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، أن صواريخ ومُسيرات المليشيات الإرهابية إيرانية الصنع، مؤكدًا أن التحالف العربي يتعامل بصبر تكتيكي واستراتيجي. وكشف عن الإعداد لضربات موجعة ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، موضحًا أنها تعتمد نهج تنظيم القاعدة الإرهابي في تهديد الملاحة بالبحر الأحمر. وأضاف المالكي أن تصعيد الحوثيين الإرهابيين في مأرب يحاول تقويض المساعي الأممية لحل الصراع، متهمًا المليشيا بوجود قوى خلفها. وأشار إلى أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران حاولت سابقًا استهداف مكة المكرمة والرياض، مشددًا على أن للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره. اقرأ المزيد من المشهد العربي| https://almashhadalaraby.com/news/262936

قال المتحدث العسكري للتحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي إن إيران تهرب صواريخ باليستية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية عبر ميناء الحديدة. وأوضح في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، أن صواريخ ومُسيرات المليشيات الإرهابية إيرانية الصنع، مؤكدًا أن التحالف العربي يتعامل بصبر تكتيكي واستراتيجي. وكشف عن الإعداد لضربات موجعة ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، موضحًا أنها تعتمد نهج تنظيم القاعدة الإرهابي في تهديد الملاحة بالبحر الأحمر. وأضاف المالكي أن تصعيد الحوثيين الإرهابيين في مأرب يحاول تقويض المساعي الأممية لحل الصراع، متهمًا المليشيا بوجود قوى خلفها. وأشار إلى أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران حاولت سابقًا استهداف مكة المكرمة والرياض، مشددًا على أن للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره. اقرأ المزيد من المشهد العربي| https://almashhadalaraby.com/news/262936

قال المتحدث العسكري للتحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي إن إيران تهرب صواريخ باليستية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية عبر ميناء الحديدة. وأوضح في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، أن صواريخ ومُسيرات المليشيات الإرهابية إيرانية الصنع، مؤكدًا أن التحالف العربي يتعامل بصبر تكتيكي واستراتيجي. وكشف عن الإعداد لضربات موجعة ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، موضحًا أنها تعتمد نهج تنظيم القاعدة الإرهابي في تهديد الملاحة بالبحر الأحمر. وأضاف المالكي أن تصعيد الحوثيين الإرهابيين في مأرب يحاول تقويض المساعي الأممية لحل الصراع، متهمًا المليشيا بوجود قوى خلفها. وأشار إلى أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران حاولت سابقًا استهداف مكة المكرمة والرياض، مشددًا على أن للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره. اقرأ المزيد من المشهد العربي| https://almashhadalaraby.com/news/262936

قال المتحدث العسكري للتحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي إن إيران تهرب صواريخ باليستية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية عبر ميناء الحديدة. وأوضح في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، أن صواريخ ومُسيرات المليشيات الإرهابية إيرانية الصنع، مؤكدًا أن التحالف العربي يتعامل بصبر تكتيكي واستراتيجي. وكشف عن الإعداد لضربات موجعة ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، موضحًا أنها تعتمد نهج تنظيم القاعدة الإرهابي في تهديد الملاحة بالبحر الأحمر. وأضاف المالكي أن تصعيد الحوثيين الإرهابيين في مأرب يحاول تقويض المساعي الأممية لحل الصراع، متهمًا المليشيا بوجود قوى خلفها. وأشار إلى أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران حاولت سابقًا استهداف مكة المكرمة والرياض، مشددًا على أن للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره. اقرأ المزيد من المشهد العربي| https://almashhadalaraby.com/news/262936

قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي إن إيران تهرب صواريخ باليستية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية عبر ميناء الحديدة. وأوضح في تصريحات إعلامية لقناة العربية، أن صواريخ ومُسيرات المليشيات الإرهابية إيرانية الصنع، مؤكدا أن التحالف العربي يتعامل بصبر تكتيكي واستراتيجي.

وكشف عن الإعداد لضربات موجعة ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، موضحًا أنها تعتمد نهج تنظيم القاعدة الإرهابي في تهديد الملاحة بالبحر الأحمر.

وأوضح أن الاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية في الظهران، ومحاولة استهداف مصفاة النفط في رأس تنورة، ليس استهدافا للمملكة فقط إنما استهداف لعصب الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة العالمي، وحرية الملاحة والتجارة، وتدفق الصادرات النفطية، وهو عمل إرهابي عبثي تخريبي لمحاولة النيل من المملكة وأمن الطاقة العالمي.

وأضاف المالكي أن تصعيد الحوثيين الإرهابيين في مأرب يحاول تقويض المساعي الأممية لحل الصراع، متهمًا المليشيا بوجود قوى خلفها.

وأشار إلى أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران حاولت سابقًا استهداف مكة المكرمة والرياض، مشددًا على أن للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره.