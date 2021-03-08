إسرائيل تبدأ تطعيم العمال الفلسطينيين ضد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت إسرائيل، اليوم الاثنين، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد للفلسطينيين الذين يحملون تصاريح عمل في إسرائيل أو في الضفة الغربية.

وأكد بيان صادر عن خدمة الطوارئ الطبية الإسرائيلية تطعيم العمال بلقاح «موديرنا» في «حملات على الحواجز الإسرائيلية وفي المناطق الصناعية» في الضفة الغربية.

وتلقى 700 عامل فلسطيني، الخميس، اللقاح ضمن حملة تجريبية، وقالت خدمة الطوارئ إن العملية كانت «ناجحة».

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كانت السلطة الفلسطينية أعلنت، في 19 فبراير الماضي، أنّها توصّلت مع إسرائيل إلى اتفاق تقوم بموجبه الأخيرة بتطعيم مئة ألف عامل فلسطيني.

وانتهت إسرائيل من تطعيم جرعتي لقاح «فايزر-بيونتك» لنحو 40 في المئة من سكانها البالغ تعدادهم تسعة ملايين نسمة، وبدأت الحياة الأحد بالعودة جزئيا إلى طبيعتها.

تشمل عمليات التطعيم الفلسطينيين في القدس الشرقية والذين يزيد تعدادهم عن 300 ألف نسمة.