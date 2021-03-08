إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد بفيروس كورونا المستجد.

وأوردت الرئاسة أن الأسد (55 عاماً) وزوجته (45 عاماً) خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس "بعد شعورهما بأعراض خفيفة"، وتبيّنت إصابتهما "علماً أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة".

وقالت إنّهما "سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

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وحث الأسد وزوجته جميع السوريين على الاستمرار في توخي الحذر والوقاية قدر الإمكان.

يأتي ذلك في وقت تحذّر وزارة الصحة من ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وبدأت دمشق نهاية الشهر الماضي تلقيح الطواقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية بمواجهة الوباء.

ومنذ بدء تفشي الوباء، أحصت الحكومة 15,981 إصابة بكورونا، بينها 1063 وفاة.