بابا الفاتيكان: لقائي بالسيستاني “أراح نفسي”‎

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 06:10 مساءً - منذ 13 دقيقة

قال البابا فرنسيس، اليوم الإثنين، أن اللقاء مع المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني ”أراح نفسي“.

وقال البابا خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة التي أعادته إلى روما إنه التقى ”رجلا متواضعا وحكيما“، مشددا على أن ”هذا اللقاء أراح نفسي“.

وأوضح الحبر الأعظم أن ”ذلك شكل رسالة عالمية وشعرت أن من واجبي أن أقوم بحج الإيمان والتوبة هذا ولقاء رجل كبير حكيم رجل دين تقي وكان ذلك جليا فقط بمجرد الاستماع إليه“.

وأضاف قائلا: ”إنه شخص يتمتع بالحكمة والخفر.. قال لي إنه لم يعد يستقبل منذ عشر سنوات الزوار الذين لديهم أهداف سياسية أو ثقافية بل يستقبل فقط الذين لديهم دوافع دينية، لقد أبدى احتراما كبيرا خلال لقائنا وهذا يشرفني.. فهو لا يقف أبدا للترحيب بزواره، لكنه وقف لإلقاء التحية علي مرتين“.

وجاء اللقاء بعد عامين من توقيع البابا فرنسيس وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، أحد أبرز المرجعيات الإسلامية السنية في العالم.

من جهة أخرى، قال البابا فرنسيس إن زيارة العراق ”كانت مرهقة أكثر من زياراته الأخرى“ إلى الخارج، مؤكدا أن بلوغ الرابعة والثمانين ”له تبعات“.