زهرة بيل.. أول سورية في فريق إدارة بايدن لإدارة شؤون الشرق الأوسط

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 06:10 مساءً - منذ 23 دقيقة

عين الرئيس الأمريكي “جو بايدن” الأمريكية “زهرة بيل” في منصب مديرة الملف السوري في فريق الشرق الأوسط التابع لمجلس الأمن القومي، لتكون أول امرأة سورية يجري تعيينها في فريق سياسي أمريكي لإدارة شؤون الشرق الأوسط.

فريق “بايدن” الجديد، ينضم إلى مجلس الأمن القومي كل من “سام باركر” كمدير لشؤون إيران ، و”جوش هاريس” للتعامل مع قضايا شمال أفريقيا، بعد أن شغل منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في ليبيا، و”ماكس مارتن” في لبنان والأردن، بالإضافة إلى “زهرة بيل” مديرة للعراق وسوريا.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن “بعض المسؤولين الجدد خدموا سابقاً تحت قيادة بريت ماكغورك عندما شغل الأخير منصب منسق سابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما”.

“زهرة بيل” يعرف أنها موظفة محترفة في السياسة الخارجية الأمريكية، وعملت في الشرق الأوسط لسنوات، وشغلت مؤخراً منصب الرئيس السياسي في إسطنبول لفريق الاستجابة للمساعدة في عملية الانتقال السياسي في سوريا.

وتعد “زهرة هورجي بيل أول” امرأة سورية يجري تعيينها في فريق سياسي أمريكي لإدارة شؤون الشرق الأوسط، إذ من المقرر أن تلتحق زهرة قريباً ببناء الموظفين في البيت الأبيض، وتباشر برفع تقاريرها إلى “ماكغورك” الذي سيدير ملف السياسة الأمريكية المتعلق بسوريا بشكلٍ مباشر، وهي الطريقة نفسها التي كان قد اتبعها سلفه “روبرت مالي” في عهد الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما”.

كما تشغل “بيل” موقع المسؤولة السياسية في برنامج “الاستجابة للمساعدة بالتحول في سوريا” (START) التابع للخارجية، وكانت قبل ذلك مساعدةً في اللجنة الفرعية عن الشرق الأدنى في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وشغلت السورية “بيل” شغلت منصب مستشارة لنائب وزير الخارجية في سفارتي الولايات المتحدة بالعراق والكويت، وقبل تعينها في برنامج الاستجابة السريعة التابع للخارجية الامريكية.

يذكر أن “بيل” أجرت عدة لقاءات مع “الائتلاف الوطني للمعارضة السورية” وعدد من الأحزاب السورية المعارضة الأخرى، واشرفت على جانب من جولات الحوار الكردي- الكردي التي أجريت بين “المجلس الوطني الكردي” و”قسد”.