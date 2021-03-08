بالفيديو.. هكذا تجند ميليشيا الحوثي أطفال اليمن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 06:10 مساءً - منذ 25 دقيقة

أظهر مقطع فيديو مصور اعترافات مجموعة من الأطفال دون سن الـ17، كانوا يقاتلون في صفوف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في الجبهات المحيطة بمحافظة مأرب خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن تم كشف أمرهم من قبل الجيش اليمني.

المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية نشر مساء أمس الأحد، تسجيلات مصورة كشفها خلالها أطفال أن ميليشيا الحوثي استدرجتهم من المدارس عبر إغرائهم بالمال والسلاح، ثم دفعت بهم إلى الجبهات دون علم أهاليهم، وفق التسجيلات.

كما كشف الأطفال ما يتعرضون له من إهمال وعدم اهتمام في الجبهات، حيث يتركون لمواجهة مصيرهم، وقالوا إن المشرفين الحوثيين كذبوا عليهم بأن مشاركتهم ستكون في مناطق آمنة ولا تزيد عن أسبوع، قبل أن يدركوا وجودهم في الخطوط الأمامية للجبهات بمأرب، ولم يسبق لهم أن تلقوا أي تدريبات قتالية أو استخدموا السلاح.

وأوضحوا أن الميليشيات أخضعتهم فقط لـ”محاضرات تعبوية” في المدارس وسلمتهم مبالغ مالية قبل أن تستدرجهم إلى الجبهات، مؤكدين أن أهاليهم لم يعرفوا مصيرهم حتى الآن فيما يكذب عليهم مشرفو الحوثي أن أبناءهم في “دورات ثقافية” بصنعاء.

وأكد الأطفال أن الميليشيات لم تعرهم أي اهتمام بعد أن دفعت بهم إلى الجبهات، كذلك لم تعرهم أي اهتمام بعد وقوعهم في الأسر.

بختام الفيديو دعا الأطفال زملاءهم وأقاربهم وكل من يسمعهم لعدم تصديق الميليشيات الحوثية حتى لا يتعرّضوا للهلاك في الجبهات.