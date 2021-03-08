دولة الإمارات تجري 181 ألف فحص جديد لرصد كورونا خلال 24 ساعة

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

أعلنت الإمارات، الإثنين، عن إجراء 181,571 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية لرصد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 2483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ووصفت جميع الحالات بأنها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع مجموع الحالات المسجلة في الإمارات إلى 413,332 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 13 حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة الخليجية 1335 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة الإماراتية عن شفاء 1857 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 394,649 حالة.