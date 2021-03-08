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العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة بمخيم وعلان تقدم خدماتها العلاجية لـ 411 مستفيدًا خلال أسبوع

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 5:04 مساءً, 8 مارس 2021 م

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واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة اليمنية تقديم خدماتها العلاجية.
وراجع العيادات خلال المدة من 11 حتى 17 فبراير 2021م 411 مريضًا، مقسمة على 56 مستفيداً في قسم الطوارئ، و50 شخصاً في عيادة الباطنية، و40 فرداً في قسم التوعية والتثقيف، و5 مرضى في عيادة الصحة الإنجابية، و25 مستفيداً لقسم علاج مكافحة الأمراض الوبائية، كما راجع قسم الأمراض الجلدية والفطريات 20 شخصاً، و5 مستفيدين لقسم الجراحة والتضميد.
كما صُرفت الأدوية لـ 151 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 45 مريضاً، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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