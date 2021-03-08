شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تنفي وفاة 8 أشخاص بعد تطعيم استرازينيكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفت السلطات الصحية الكورية الجنوبية وجود علاقة بين لقاحات فيروس كورونا ووفاة ثمانية من بين 11 شخصا توفوا بعد الحصول على التطعيم.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أنه تم الانتهاء من التحقيقات بشأن وفاة ثمانية أشخاص، بعد أيام من الحصول على لقاح استرازينيكا.

ويجرى مسح وبائي حاليا على ثلاثة أشخاص آخرين حصلوا على اللقاح.

وخلصت السلطات إلى أنه من المرجح بصورة كبيرة أن يكون وفاة الثمانية أشخاص مرتبطة بحالاتهم الصحية السابقة.