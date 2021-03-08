ارتداء كمامتين لا يفيد كثيراً

طوكيو ـ وكالات: أظهرت دراسة يابانية حديثة أن ارتداء كمامتين يزيد الوقاية من العدوى بفيروس كورونا بنسبة ضئيلة بالمقارنة مع ارتداء كمامة واحدة، وقال باحثون يابانيون إن ارتداء كمامة واحدة يمنع ما يصل إلى 85% من الجزيئات الفيروسية من المرور، في حين أن مضاعفة الكمامات لا تقدم أية فائدة.

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