الاستخبارات تعلن إحباط 'مخطط إرهابي' لاستهداف الزائرين في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إحباط مخطط إرهابي خطير لاستهداف الزائرين في بغداد .

وقالت الوكالة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، أنه "تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبإشراف ميداني من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات من القبض على خلية ارهابية مكونة من ثلاثة إرهابيين تم تجنيدهم وتهيئتهم للقيام بعملية ارهابية انتحارية لاستهداف زائري الإمام الكاظم عليه السلام".



واشار البيان إلى أنه "تمت عملية القبض عليهم في جانب الرصافة ببغداد، تم تدوين اقوالهم بالاعتراف وتوقيفهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

