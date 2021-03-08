العمل: زيادة مبالغ الاعانة الاجتماعية بهذه الحالة

بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الاثنين، انه ستكون هنالك زيادة بمبلغ الاعانة في حال تمت المصادقة على التخصيصات المالية التي حددتها الحكومة ضمن موازنة ٢٠٢١.

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن وزيرها "ترأس اليوم اجتماعاً موسعاً ضم الملاك المتقدم لهيئة الحماية الاجتماعية لمناقشة استحقاقات الفئات الفقيرة وفق معيار خط الفقر واعتمادها على الكثافة السكانية في ضوء قانون الحماية الاجتماعية".



وأكد الركابي، بحسب البيان "أهمية التوسع في الشمول بالحماية الاجتماعية وزيادة سقف الاعانة اذا ماتمت الموافقة على التخصيصات المالية التي حددتها الحكومة والمصادقة عليها من قبل مجلس النواب ضمن موازنة العام ٢٠٢١".