انت الان تتابع خبر الكشف عن حقيقة قطع رسوم مالية من المتبرعين بالدم في الناصرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نفت ادارة مصرف الدم في الناصرية، اليوم الاثنين، الانباء التي تحدثت عن قطع رسوم مالية من المتبرعين بالدم.
وقال معاون مدير المصرف راجي السعد لـ الخليج 365، إن "ما تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستقطاع الفي دينار عن كل من يتبرع بالدم للمصرف لا صحة له".
واكد ان "مثل هذه الانباء المزيفة دون الرد عليها قد تسبب بعزوف المتبرعين امام الحملات التطوعية او نداءات الاستغاثة وخاصة في الحالات الطارئة، داعيا المواطنين الى تلقي المعلومة من مصادرها".
واكد ان "مثل هذه الانباء المزيفة دون الرد عليها قد تسبب بعزوف المتبرعين امام الحملات التطوعية او نداءات الاستغاثة وخاصة في الحالات الطارئة، داعيا المواطنين الى تلقي المعلومة من مصادرها".