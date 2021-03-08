الكشف عن حقيقة قطع رسوم مالية من المتبرعين بالدم في الناصرية

وقال معاون مدير المصرف راجي السعد لـ الخليج 365، إن "ما تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستقطاع الفي دينار عن كل من يتبرع بالدم للمصرف لا صحة له".

واكد ان "مثل هذه الانباء المزيفة دون الرد عليها قد تسبب بعزوف المتبرعين امام الحملات التطوعية او نداءات الاستغاثة وخاصة في الحالات الطارئة، داعيا المواطنين الى تلقي المعلومة من مصادرها".

