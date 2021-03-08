بالصور: كيف عايدت النجمات العربيات المرأة في يومها العالمي؟

بغداد - ياسين صفوان - بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، غردت فنانات عربيات على تويتر محتفلة بهذا اليوم العالمي، ومحفزة النساء الاخريات على تحقيق النجاحات مهما كانت الظروف صعبة. نستعرض اليكم في التالي ابرز ما جاء من تغريدات على تويتر.

من جهتها غردت اليسا عبر حسابها الرسمي في تويتر، بالقول: "أمام كل رجل عظيم أنثى... الثورة أنثى، الحرية أنثى، العدالة أنثى،الحياة أنثى،الجنة أنثىالأبتسامة أنثى، المتعة أنثى، الصحة أنثى، الشمس أنثى..." مضيفة: "ألانثى هي جمال هذا الكون، كوني أمرأة، كوني أنثى."

أما الفنانة العراقية رحمة رياض فاختارت كلمات ملهمة وقوية للمرأة في يومها العالمي، وكتبت: "في المرأة إمرأة أخرى لا يعرفها أحد، تستيقظ حين تنكسر، حين تؤمن بألا أحد في هذه الدنيا سيكون معها، فجأة تصبح أقوى." واضافت: "كل عام وانتِ قوية.. مُلهمة.. طموحة.. ناجحة..."

بدورها، غردت كارول سماحة، بالقول: "حرة ومستقلة... دائما وأبداااا.."، وارفقت التعليق بصور لها من حفلات سابقة.

وكتبت ميريام فارس عبر حسابها على تويتر في يوم المرأة: "أنا أم.. أنا زوجة.. أنا إبنة.. أنا أخت..أنا حبيبة.. أنا صديقة.. أنا عاملة.. أنا قوية.. أنا إمرأة".

ودعت الفنانة هيفاء وهبي المرأة لأن تكون مختلفة، وقالت: "كوني كما تحبين دائماً، رائعة ومختلفة وصعبة الكسر... كل عام وانتِ مصدر قوّة وصانعة أمل".

ووجهت نادين نجيم على تويتر تحية للمرأة العربية عموما واللبنانية خصوصا في هذا اليوم، وقالت: "تحية للمرأة اللبنانية على عزيمتها وصمودها بظل كل ما يحدث في لبنان وتحية للمرأة العربية عامةً رأيتها في الصفوف الأولى فكانت كالقائد لمن حولها ورأيتها في الصفوف الأخيرة فكانت كالحارس لعائلتها ورأيتها في المنتصف فكانت التوازن بين عقلها وقلبها."