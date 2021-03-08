المجلس الأعلى يدعو لحماية المرأة من الانتهاكات وصون حقوقها

وقال حمودي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه "من أعماق قلوبنا نهنيء نساء العراق في اليوم العالمي للمرأة، وبكل فخر وامتنان واعتزاز نحيي المرأة العراقية الصابرة، المجاهدة، المؤمنة التي هي الركن الاساس في بناء الانسان الصالح، وصنع المجتمع الفاضل، والحياة الكريمة بكل ماتقدمه من عطاء إنساني عظيم، ومن تضحيات في مقدمتها تحفيز أولئلك الابطال الذين حفظوا للعراق سيادته وأرواح أبنائه ومقدساته".وأضاف "إننا إذ نعبر عن اعتزازنا الكبير بالمرأة العراقية، ندعو الى ضرورة حمايتها من الانتهاكات التي تتعرض لها وصون حقوقها بما يتناسب وحجم عطائها وجدارتها في التمكين علميا ومهنيا وسياسيا وعلى مختلف الاصعدة القيادية الحكومية، فأي تجاهل للمرأة هو تعطيل لنصف طاقة المجتمع الإنتاجية، وحرمان للبلد من فرصة للنمو والتقدم والازدهار".

وختم حمودي بيانه "هنيئا للمرأة العراقية يومها العالمي، آملين من الله ان يوفق الجميع للاقتداء بالسيدة الزهراء والحوراء زينب (عليهما السلام)، وباقي النساء البطلات في العفة والعمل الصالح، والعطاء الانساني".

