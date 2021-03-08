ملك الأردن يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، بلاده اليوم الاثنين، في زيارة إلى المملكة العربية السعودية.

يرافق العاهل الأردني في زيارته للسعودية، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.



وتتمتع العلاقات الأردنية السعودية بتفاهم عال حول مختلف القضايا الإقليمية، وهو ما يظهر في تأكيد الأردن المستمر على تأييده ودعمه لكل إجراءات السعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها.

ومطلع مارس/آذا الجاري أكد رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية النيابية عمق العلاقات الأردنية السعودية، والحرص المستمر على تطويرها بقيادة الملك عبد الله الثاني، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ولفت النائب ميرزا بولاد، رئيس اللجنة، النظر إلى القيمة العالية التي تعكسها اللقاءات الموصولة التي تجمع الأردن بالسعودية، مشيرا إلى أن علاقات المملكتين تاريخية متجذرة بفضل قيادتي البلدين اللتين تسيران على نهج متين يخدم مصالح الأمتين العربية والإسلامية.