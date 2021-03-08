الجيش اللبناني يعلق على "أحداث بيروت": نعاني مثل الشعب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، الإثنين، أن الجيش هو جزء من الشعب ويعاني مثله.

وقال عون،معلقا على الاحتجاجات المندلعة في بيروت، إن الوضع السياسي المأزوم انعكس على جميع الأصعدة خاصة الأوضاع الاقتصادية ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والجوع.



وأضاف قائلا: "حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره".



وأشار قائد الجيش اللبناني إلى أن الجيش يدعم حرية التعبير السلمي لكن دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة ولن نسمح بأي مسّ بالاستقرار والسلم الأهلي.

وتابع، قائلا:" لا نقبل أن تمدّ اليد على حقوقنا فنحن دمنا فداء للوطن لكن حقوقنا واجب على الدولة تجاهنا".

وصباح اليوم الإثنين، قطع محتجون،طرقاً رئيسية في مختلف أنحاء لبنان، بينها غالبية المداخل المؤدية إلى العاصمة بيروت.

وتأتي الاحتجاجات على وقع تسجيل سعر الصرف تدهوراً قياسياً مقابل الدولار وغرق البلاد في جمود سياسي من دون أفق.

وقال شهود عيان إن غالبية مداخل بيروت قطعت تحت شعارات عدّة بينها "يوم الغضب".

وأضرم المحتجون النيران في مستوعبات للنفايات وأشعلوا الإطارات. كما تحدّثت الوكالة الوطنية للإعلام عن إقفال محتجين طرقاً عدة جنوب بيروت أبرزها طريق المطار وفي مناطق الشمال، خصوصاً طرابلس والبقاع شرقاً وفي جنوب البلاد.

وسجّلت الليرة في الأيام الأخيرة انخفاضاً قياسياً غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام، إذ اقترب سعر الصرف مقابل الدولار من عتبة 11 ألفاً في السوق السوداء. وتسبّب ذلك بارتفاع إضافي في الأسعار، دفع الناس للتهافت على المحال التجارية لشراء المواد الغذائية وتخزينها.

ورغم ثقل الأزمة الاقتصادية وشحّ السيولة، لم تثمر الجهود السياسية رغم ضغوط دولية عن تشكيل حكومة، منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد أيام من انفجار المرفأ المروّع.

وقال الباحث في الشؤون المصرفية والمالية محمّد فاعور لوكالة فرانس برس إن التدهور في قيمة الليرة "هو مجرد استمرار لاتجاه واضح نحو الانخفاض في سعر الصرف منذ بدء الأزمة وللتقاعس السياسي المزمن".

ويشهد لبنان منذ صيف العام 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت الى خسارة العملة المحلية أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم، فيما نضب احتياطي المصرف المركزي بالدولار.