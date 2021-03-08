جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة.. أبرز الحضور والكلمات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت مساء اليوم الإثنين في مدينة سرت وسط ليبيا، جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بحضور 132 نائبًا.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، خلال كلمته بافتتاح الجلسة، إن الليبيين ينتظرون جلسة منح الثقة بفارغ الصبر، داعيًا إلى ضرورة تجاوز الكثير من العقبات لإنجاز استحقاق الانتخابات المقبلة، وتسليم السلطة إلى السلطة المنتخبة من الشعب.



ودعا أعضاء مجلس النواب إلى الارتقاء بالقرارات والمناقشات إلى مستوى الحدث الذي تعيشه ليبيا، متوجهًا بالشكر إلى مدينة سرت لاستضافتها الحدث.

من جانبه، قال زايد هدية عضو مجلس النواب، إن المرحلة التي تعيشها ليبيا حساسة، وتتطلب العمل لأجل صالح الوطن، مهنئًا الليبيين بالتئام مجلس النواب، الذي اعتبره خطوة أولى نحو توحيد الليبيين.





وقال عضو مجلس النواب الليبي إسماعيل الشريف، إن ما نعيشه الآن في سرت أحد فصول إعلان القاهرة، مشيرًا إلى أنه لا مانع من استمرار النقاش أيامًا للوصول إلى حلول ترضي جميع الليبيين.

وأوضح إسماعيل الشريف، أنه رغم أن عملية الاختلاف والتنوع في الرؤى والأفكار من طبيعة المجالس النيابية، إلا أنه يجب أن يكون الاختلاف إيجابيا للخروج من الأزمات التي طالت الفترة الماضية.

بدوره رحب البرلماني الليبي إبراهيم الزغيد، بكل ما يخرج عن جلسة سرت، مشيرًا إلى أن ملاحظاته على الحكومة تتلخص في الكم الكبير من عدد الوزارات والذي سيكلف الحكومة أموالا طائلة.

وأشادت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري، بالتئام مجلس النواب بعد طول شتات في الجلسة التي وصفتها بالتاريخية، مشيرة إلى أن جلسة سرت تعد اعتمادا لمخرجات ملتقى جنيف الممثل في قائمة المنفي والدبيبة.

وقالت المسماري، إن حكومة عبدالحميد الدبيبة، موسعة لم تراع المدة المحددة وتوحيد مؤسسات الدولة، فضلا عن غياب الكفاءات عنها، مشيرة إلى أن الحكومة ضمت شخصيات جدلية تجعل من الصعب منحها الثقة.

ودعت رئيس مجلس النواب إلى منح أعضاء المجلس يومين للتشاور مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ومنحها الثقة يوم الخميس.

وأكدت أن اهتمام الدبيبة بإرضاء الدوائر الانتخابية والنواب كان السبب في كثرة الوزارات، مطالبة بتقليصها وإعلاء المصالح الوطنية فوق المصالح الشخصية.





وكان رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة وجه رسائل إلى مجلس النواب، قبل ساعات من جلسة منح الثقة، كاشفًا عن كواليس اختيار الحكومة.

وناشد الدبيبة، في مقطع فيديو بثه المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، أعضاء مجلس النواب منح الثقة للحكومة الجديدة حتى تتمكن من مباشرة مهماها على الفور، وعدم ترحيل إجراءات منح الثقة لمرحلة أخرى، ما يؤدي إلى عرقلة المسار السياسي الذي أوصى به ملتقى جنيف ويؤدي إلى حرمان الشعب الليبي من الوصول إلى انتخابات حقيقية ونزيهة.

وحذر من أن عدم منح مجلس النواب الثقة للحكومة، سيؤدي إلى تمديد عمر الأجسام الحالية، ما يصاحبها من انهيار اقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية وضياع سيادة الوطن.

كما ناشد رئيس الحكومة، مجلس النواب تغليب المصلحة العامة وعدم إضاعة فرصة توحيد المجلس في الجلسة الجامعة بسرت، مؤكدًا أن التعقيد والإطالة والتمديد زادت من معاناة الشعب الليبي.

وحول تشكيل الحكومة، قال الدبيبة إن مسار تشكيل الحكومة لم يكن بالأمر الهين، بل كان أصعب من صعود الجبال الشاهقة، مليء بالتعثرات والحفر، لكنه في النهاية كان صعودا نحو القمة، بحسب وصفه.