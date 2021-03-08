أسعار الذهب في الجزائر اليوم الإثنين 8 مارس 2021.. "الأصفر" يخالف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 8 مارس 2021، وخالفت الهبوط العالمي لأسعار المعدن النفيس.

وعالميا، واصلت أسعار الذهب نزيف الخسائر، وفقدت نحو 1% من قيمتها اليوم الإثنين، وهو أدنى مستوى في 9 أشهر.

وفي الجزائر، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 مساء اليوم الإثنين إلى نحو 7290 دينارا، مقابل نحو 7283 دينارا، أمس الأحد.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا في الأسواق)، نحو 6379 دينارا، مقابل نحو 6372 دينارا، أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر مساء اليوم الإثنين إلى نحو 5468 دينارا، مقابل نحو 5462 دينارا، أمس.

أسعار الذهب الاقتصادي

وزاد سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر، خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين إلى نحو 4253 دينارا، مقابل نحو 4248 دينارا، أمس.

بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 مساء اليوم الإثنين في الجزائر إلى 3645 دينارا، مقابل نحو 3641 دينارا، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وصعد سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، خلال تعاملات مساء الإثنين إلى نحو 226 ألفا و721 دينارا (1705 دولارات)، مقابل، نحو 226 ألفا و489 دينارا (1701 دولار)، أمس

بينما زاد سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، خلال تعاملات مساء الإثنين إلى نحو 51 ألفا و32 دينارا، مقابل نحو 50 ألفا و979 دينارا، أمس.

أسعار الذهب عالميا

وتأثرت أسعار المعدن النفيس عالميا، بصعود الدولار وبقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1683.68 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أقل مستوى له منذ الثامن من يونيو/ حزيران الماضي، قبل أن يتعافى قليلا إلى 1691.40 دولار بحلول الساعة 1350 بتوقيت جرينتش.



ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1692.60 دولار للأوقية.

وقفز الدولار لأعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر بينما استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوى في أكثر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 1.3% إلى 1144.20 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 0.6% إلى 2324.30 دولار للأوقية واستقرت الفضة عند 25.18 دولار للأوقية.