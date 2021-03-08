شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملك عبدالله الثاني يزور المملكة العربية السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الديوان الملكي الأردني، الإثنين، إن الملك عبدالله الثاني، غادر في زيارة إلى المملكة العربية السعودية يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.



وذكر الديوان الملكي على موقعه الإلكتروني أن الأمير فيصل بن الحسين أدى اليمين الدستورية نائباً للملك، بحضور الحكومة.

ولم يعط الديوان الملكي أي تفاصيل عن الزيارة غير المعلنة.