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الملك عبدالله الثاني يزور المملكة العربية السعودية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملك عبدالله الثاني يزور المملكة العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الديوان الملكي الأردني، الإثنين، إن الملك عبدالله الثاني، غادر في زيارة إلى المملكة العربية السعودية يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

 

وذكر الديوان الملكي على موقعه الإلكتروني أن الأمير فيصل بن الحسين أدى اليمين الدستورية نائباً للملك، بحضور الحكومة.

 

ولم يعط الديوان الملكي أي تفاصيل عن الزيارة غير المعلنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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