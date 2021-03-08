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الإمارات.. تلقيح كورونا يصل إلى 6.287 مليون إنسان في الدولة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الإمارات، الاثنين، عن تقديم 14742 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الحصيلة الجديدة ترفع مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم في الإمارات إلى 6,287,751 جرعة، ليصل معدل توزيع اللقاح إلى 63.57 لكل 100 شخص.

 

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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