الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أحبط الجيش الأردني، فجر الإثنين، محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.



وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، فجر الإثنين، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وفقا للعين.

وقال المصدر إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأضاف المصدر أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط سلاح نوع كلاشنكوف وذخيرة عدد 76 طلقة وقنبلة يدوية، و(42) كف حشيش و(13) حبة كبتاجون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن وأمن الحدود للمملكة الأردنية الهاشمية.