شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تتكتم تركيا على جرائم قتل النساء؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم تقرير ألماني السلطات التركية بالتستر على جرائم قتل النساء. وكشف تقرير نشره موقع «دويتشه فيله» اليوم (الإثنين) تزويرا وتلاعبا على نطاق واسع في قضية حقوقية، وعددا مهولا من النساء تعرضن للقتل، مؤكدا أن أجهزة تعمدت إغلاق مئات الملفات في هذه الجرائم على أساس أنها حالات انتحار، وهو ما أثار استياء النظام الحاكم في تركيا.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن 300 امرأة قُتلن في تركيا العام الماضي، وأن حقوقية نسائية تتحدث عن تزييف في معطيات القضايا لتتحول إلى عمليات انتحار.

وقالت المديرية العامة للأمن في تركيا في بيان أوردته وكالة «الأناضول» إنه في حال أجرى المدعي العام تقييمه، وخلص إلى عدم وجود اشتباه في جريمة، يمكن اتخاذ قرار بعدم متابعة القضية وإمكانية إعادة فتح التحقيق في حال ظهور أدلة جديدة.

ونددت المعارضة التركية ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات نسوية، بتعامل السلطة مع جرائم العنف بحق المرأة.