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«كورونا» يطال الأسد وزوجته

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جدة - خالد شويل - أعلنت الرئاسة السورية، اليوم (الإثنين)، إصابة بشار الأسد وزوجته أسماء بفايروس كورونا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية في خبر عاجل، بإصابة رئيس النظام السوري وزوجته أسماء الأسد بكوفيد-19، مضيفة «أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة».

وأوضح بيان للرئاسة السورية أن الفحوص أثبتت إصابة بشار الأسد وزوجته أسماء بفايروس كورونا بعد شعورهما بأعراض خفيفة. وقال البيان إن الأسد وزوجته «بصحة جيدة وحالتهما مستقرة وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي».


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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