شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية: ملتزمون بالدفاع عن السعودية.. الحوثيون لا يحترمون الحياة البشرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض، الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوف الولايات المتحدة الى جانب المملكة وشعبها.

وقالت السفارة: إن اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية تُظهر عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام.

وأضافت: «تقف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها، وأن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت».