شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية تعلق على مقابلة هاري وميجان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- رويترز

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، الاثنين، إن بوريس جونسون لم يشاهد مقابلة تلفزيونية مع الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل، لكن أية أمور تطرأ بسبب المقابلة هي شأن يخص القصر.

وأضاف المتحدث: «بالطبع الأمر شأن يخص القصر الملكي»، وذلك رداً على سؤال عن تصريحات ميجان التي قالت فيها إن فرداً في الأسرة الملكية البريطانية أثار مخاوف من سمرة بشرة ابنها قبل مولده. وقال: «لديكم ما قاله رئيس الوزراء من قبل عن أن العنصرية ليس لها أي مكان على الإطلاق في هذه البلاد... قال ذلك في عدد من المناسبات».