شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيجر يفوز بجائزة القيادة الإفريقية بقيمة خمسة ملايين دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دكار - رويترز

فاز رئيس النيجر، محمد إيسوفو، بجائزة «مو إبراهيم» للإنجاز في القيادة السياسية الإفريقية لعام 2020 عبر رعايته للتقدم الاقتصادي، مع الانضمام إلى الجهود الإقليمية للتصدي لتهديد الجماعات المتطرفة.

وإيسوفو هو سادس رئيس دولة في إفريقيا يفوز بالجائزة التي تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار، تُدفع على مدى عشر سنوات، والأول منذ فازت بها إلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة في عام 2017.

ولم تُمنح الجائزة التي دشنها قطب الاتصالات السوداني مو إبراهيم بين 2018 و2020، لعدم العثور على مرشحين مناسبين لنيلها.

وانتُخب إيسوفو أول مرة في عام 2011 وأُعيد انتخابه في 2016، وتميز بتنحيه عن السلطة بعد ولايتين على عكس بعض الزعماء الأفارقة مثل رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، ورئيس غينيا ألفا كوندي، إذ عدَّلا الحد الأقصى لعدد الولايات الرئاسية بالدستور للبقاء لفترة ثالثة.

وقال فيتوس موجاي رئيس اللجنة المعنية بالجائزة والرئيس السابق لبوتسوانا: «في مواجهة أخطر المشكلات السياسية والاقتصادية، مثل التطرف العنيف والتصحر المتزايد، قاد الرئيس محمد إيسوفو شعبه على طريق التقدم».

وأضاف أن عدد سكان النيجر الذين يعيشون تحت خط الفقر تراجع إلى 40 في المئة من 48 في المئة قبل عشرة أعوام، وحققت النيجر تقدماً في مجالات مثل تحسين الفرص المتاحة للنساء.

وتواجه النيجر، وهي بلد غير مطل على شواطئ، أزمات أمنية عدة، إذ يعبر متطرفون مرتبطون بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين الحدود الغربية قادمين من مالي وبوركينا فاسو، بينما يمتد إليها تمرد جماعة «بوكو حرام» الإرهابية من نيجيريا في الجنوب.

وأدى انعدام الأمن المتزايد إلى تفاقم مجموعة من التحديات الاقتصادية مثل الجفاف، وجائحة كوفيد-19، وتراجع أسعار اليورانيوم، أهم صادرات النيجر.