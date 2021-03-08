شكرا لقرائتكم خبر عن عشر سنوات من نزاع مدمّر في سوريا.. وأفق سلام غير منظور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - أ ف بفي عام 2011، تحولت حركة احتجاجات مطالبة بالإصلاحات والحريات السياسية في سوريا، إلى نزاع مدمر تدخلت فيه أطراف إقليمية ودولية، على رأسها تركيا، إيران وروسيا، وأسفر عن مقتل مئات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، فضلاً عن دمار هائل في مختلف أنحاء البلاد، وأوضاع اقتصادية وإنسانية مزرية.بحلول يوم 15 مارس/آذار 2011، بدأت احتجاجات غير مسبوقة في البلاد، وخرجت تظاهرات محدودة في العاصمة دمشق سرعان ما قوبلت بالقمع، لتمتد التظاهرات بعد ذلك وتشمل مناطق واسعة ومدناً بارزة، قبل أن تتحول حركة الاحتجاج إلى نزاع مسلح لاحقاً.في يوليو/تموز، أعلن ضابط منشق عن الجيش السوري من تركيا إنشاء ما سُمِّي بـ«الجيش السوري الحر»، وتكوَّن من جنود وضباط منشقين عن القوات الحكومية، ومدنيين حملوا السلاح، وسيطر مسلحو المعارضة الذين توزعوا لاحقاً بين عشرات الفصائل، بعضها متطرفة، على مناطق واسعة.في 17 يوليو/تموز 2012، أطلقت فصائل مسلحة معارضة ما أسمتها «معركة دمشق»، وتمكنت من السيطرة على أحياء عدة في العاصمة، إلا أن القوات الحكومية استعادتها بعد أسبوعين، وانكفأت الفصائل المعارضة إلى أحياء في الأطراف، وقرى وبلدات الغوطة الشرقية قرب دمشق.مع حلول يناير/ كانون الثاني 2014، استولى تنظيم «داعش» الإرهابي على مدينة الرقة ومناطق أخرى، واتخذها معقلاً له في سوريا، قبل أن يعلن التنظيم الإرهابي من الموصل في يونيو/حزيران إقامة «دولته» المزعومة في مناطق سيطر عليها في كلٍّ من سوريا والعراق، وفي سبتمبر/أيلول، شنّ التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة واشنطن أولى غاراته في سوريا.

هزيمة «داعش» الإرهابي

وبعد نحو 4 سنوات، وتحديداً في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017، طردت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، والمدعومة من التحالف الدولي، التنظيم الإرهابي من الرقة، ومُني التنظيم بعدها بخسائر متلاحقة، وفي مارس/آذار 2019، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية هزيمة التنظيم الذي حوصر على مدى أشهر في بلدة «الباغوز» قرب الحدود العراقية في أقصى ريف دير الزور الشرقي، قبل أن يُقتل زعيم التنظيم الإرهابي في عملية عسكرية أمريكية بمحافظة إدلب (شمال غرب) في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

في 30 سبتمبر/أيلول 2015، بدأت روسيا حملة جوية دعماً للجيش السوري، وساهم التدخل الروسي بقلب ميزان القوى على الأرض لصالح دمشق التي استعادت تدريجياً أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد، فيما منيت الفصائل المعارضة بانتكاسات متتالية، خصوصاً بعدما فقدت أحياء حلب الشرقية والغوطة الشرقية.

تركيا تستهدف الأكراد

منذ عام 2016، شنت تركيا مع فصائل سورية مسلحة موالية لها عمليات عسكرية عدة في سوريا استهدفت بشكل خاص المقاتلين الأكراد، وسيطرت خلال أول هجومين في 2016 ثم 2018 على شريط حدودي واسع يمتد من مدينة جرابلس (شمال شرقي حلب) وصولاً إلى عفرين ذات الأغلبية الكردية (شمال غربي حلب)، والتي كانت تعد ثالث أقاليم الإدارة الذاتية الكردية، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، اغتنمت تركيا فرصة إعلان واشنطن نيتها سحب قواتها من مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، لتشن عملية جديدة ضدهم وتسيطر على شريط حدودي جديد بطول 120 كيلومتراً بين مدينتي تل أبيض ورأس العين، ويظل الأكراد هدف تركيا الأول في سوريا، إذ تقول أنقرة علناً وعلى لسان رئيسها وكبار مسؤوليها، إنها لن تقبل بإقامة أي كيان كردي في سوريا، وتحاول جاهدةً إجهاض أي محاولة لأكراد سوريا لنيل حقوقهم، خوفاً من امتداد الطموحات الكردية إلى الداخل التركي الذي يعيش فيه ملايين الأكراد.

مصير إدلب

بالانتقال إلى محافظة إدلب التي تسرح فيها القوات التركية وتقيم قواعد عسكرية عديدة، ومنذ سيطرة الفصائل الإرهابية، وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، على كامل المحافظة في عام 2015، شنت القوات الحكومية بدعم روسي هجمات عدة تقدمت خلالها تدريجياً في المحافظة، وكان آخر هذه الهجمات في ديسمبر/كانون الأول 2019، سيطرت دمشق خلالها على طريق دولي حيوي، وفي مارس/آذار 2020، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار برعاية روسيا وتركيا، بعدما دفع الهجوم نحو مليون شخص إلى النزوح.

وتبقى أجزاء واسعة من محافظة إدلب ومحيطها في شمال غربي سوريا المعقل الأبرز والأخير لفصائل إرهابية، فماذا يحمل المستقبل لمنطقة خاضعة اليوم لـ«هيئة تحرير الشام»(جبهة النصرة سابقاً) الإرهابية؟، وفي أجزاء كبيرة منها لنفوذ تركي، وقد شهدت تدفق واحدة من أكبر موجات النزوح إليها.

تحظى محافظة إدلب بأهمية استراتيجية، فهي تحاذي تركيا التي باتت تتمتع بنفوذ كبير داخل سوريا بعد دخولها على خط النزاع من منطلق «دعم المعارضة»حسب ادعائها، من جهة، ومحافظة اللاذقية، مسقط رأس الرئيس بشار الأسد، وأهم حواضنه الشعبية، من جهة ثانية.

وتقع مدينة إدلب، مركز المحافظة، على مقربة من طريق حلب - دمشق الدولي الذي شكل لسنوات هدفاً للقوات الحكومية، إلى أن تمكنت إثر هجمات عدة من استعادته كاملاً.

لكن ومنذ عام 2019، باتت المحافظة ومناطق محاذية محدودة من محافظات حماة وحلب واللاذقية تحت السيطرة الفعلية لتنظيم«هيئة تحرير الشام» الإرهابي، قبل أن تتقدم القوات الحكومية في جنوبها تدريجياً بعد عمليات عسكرية كان آخرها في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019، وتقلصت بالتالي مناطق سيطرة «الهيئة» إلى أقل من نصف مساحة إدلب.

ويقول الخبير في الجغرافيا السورية فابريس بالانش لوكالة فرانس برس، إن«الهيئة» والفصائل تسيطر اليوم على ثلاثة آلاف كيلومتر مربع، مقارنة مع تسعة آلاف كيلومتر مربع عام 2017، ومنذ الهجوم الأخير، يسري في محافظة إدلب اتفاق تهدئة برعاية روسية - تركية، ويتحكّم تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي بتلك المناطق، وتتولى من خلال مؤسسات مدنية واجهتها ما تسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، وأجهزة أمنية وقضائية خاصة بها، تنظيم شؤون نحو ثلاثة ملايين نسمة، غالبيتهم من النازحين، ولكن المؤسسات والأجهزة المذكورة ليست سوى امتداد لفروع التنظيم الإرهابي.

أزمة اللاجئين

يحلم لاجئون سوريون في تركيا بالعودة إلى بلدهم، أغلبهم يعاني أوضاعاً سيئة للغاية، والقليل منهم أفضل حالاً، ولكن في كل الأحوال، لن يقدموا على أي خطوة للعودة، ما دام الصراع مستمراً في سوريا، ومن أصل حوالي 5,6 مليون سوري سلكوا طريق الهجرة منذ بدء النزاع الذي يدخل عامه الحادي عشر في 15 مارس/آذار، لجأ أكثر من 3,6 مليون إلى تركيا المجاورة، فيما قادت قوارب الموت عدداً كبيراً منهم إلى شواطئ أوروبا، في ظاهرة كان لنطاقها الواسع تأثير في الرأي العام والمشهد السياسي والانتخابات في القارة العجوز، فضلاً عن مئات آلاف النازحين واللاجئين داخل البلاد وخارجها ، والذين يعيشون أوضاعاً كارثيةً في مخيمات لجوء تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة، ويدفع أولئك النازحون واللاجئون الثمن الأكبر والضريبة الأعظم للصراع الذي يعصف ببلادهم منذ عقد من الزمن.

ورغم مرور عقد من العنف ومأساة إنسانية جعلت الحرب السورية تطبع بداية هذا القرن، ورغم تراجع وتيرة المعارك وحدّة القتال في البلاد، لكن الجراح لا تزال نازفة، وأفق السلام غير منظور.