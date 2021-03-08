شكرا لقرائتكم خبر عن 2003 إصابات جديدة بـ«كورونا» و22 وفاة بين الفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله-رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الاثنين، تسجيل 2003 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» و22 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الوزيرة في بيان صحفي، إن قطاع غزة سجل 123 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس، وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، كما تمنع إقامة حفلات الزفاف وتجمعات العزاء. وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس/آذار الماضي بلغ 225492، تعافى منهم 200162 وتوفي 2377.