شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تبدأ الخطوة الأولى لتخفيف إجراءات العزل العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- رويترز

عاد الملايين من التلاميذ في إنجلترا، الاثنين، للمدارس للمرة الأولى منذ شهرين بعد أن تلقوا التعليم عن بعد للمرة الثانية ولفترة طويلة بسبب إجراءات العزل العام المفروضة للسيطرة على انتشار وباء «كوفيد-19»، وعودة المدارس للعمل في إنجلترا هي الخطوة الأولى في خطة حكومية من أربع مراحل لتخفيف إجراءات العزل العام إذ تحاول السلطات منع تفشي موجة جديدة من المرض بعد زيادة حادة في عدد حالات الإصابة خلال الشتاء تسببت في ضغوط بالغة على المستشفيات.

ومنذ بدء الجائحة، سجلت بريطانيا 124500 وفاة خلال 28 يوماً من تشخيص الإصابة بـفيروس «كوفيد-19» وهي خامسة أعلى حصيلة وفيات في العالم والأسوأ في القارة الأوروبية.

وبقيت إجراءات العزل العام سارية على البالغين في إنجلترا، إذ لا زالت هناك قيود مشددة على التجمعات، كما يقبع الناس في منازلهم بناء على أمر بعدم الخروج إلا لأسباب ضرورية كما ظلت أغلب المتاجر مغلقة ولا يسمح للمقاهي والمطاعم إلا ببيع المشروبات والوجبات الجاهزة أو توصيلها للمنازل، وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون على «تويتر»: «إعادة فتح كل المدارس كان أولويتنا وهو الخطوة الأول في خريطة الطريق صوب عودة الأمور لطبيعتها».