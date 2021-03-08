«إينوك» تحقق 87 مليوناً وفورات تراكمية عبر برنامجها للابتكار

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «مجموعة إينوك» وصول الوفورات التراكمية الناتجة عن تطبيق اقتراحات موظفيها عبر برنامج المجموعة للابتكار، إلى 86.9 مليون درهم، في إنجاز جديد تحققه المجموعة على صعيد الجودة والتميز.

وقد سجل برنامج الابتكار في المجموعة 3,824 اقتراحاً منذ انطلاقته عام 2012، طُبّق منها 332 فكرة أسهمت بشكل كبير في تحقيق وفورات على الصعيد المالي للمجموعة. ففي عام 2020 وحده، تقدّم موظفو إينوك بـ661 اقتراحاً، طبّقت المجموعة منها 88 فكرة، بزيادة بلغت 52% على عام 2019. وقد أسهم تطبيق اقتراحات الموظفين بوفورات أعلى بنسبة 10% من الوفورات المسجلة في 2019.

وفي هذا السياق، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «تفخر دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً بقدرتها على تنمية الابتكار والإبداع وتعزيز تبادل المعرفة، العوامل التي أسهمت بشكل كبير في دفع عجلة التنمية في البلاد، ووضعت دولة الإمارات في المرتبة 35 لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، مع المضي قدماً في تحقيق التفوق في التعليم العالي وتقنيات المعلومات والاتصالات والبنية التحتية العامة والمنتجات والخدمات المبتكرة».

وأضاف الفلاسي: «لقد استلهم موظفونا حماسهم في الابتكار من النهج الذي تتبعه الدولة، حيث أسهمت أفكارهم في النجاح الذي تحققه إينوك على صعيد تعزيز التميز في العمليات، على الرغم من التحديات التي واجهناها العام الماضي. هذه هي ثقافة وأخلاقيات العمل التي يجسدها موظفونا، فإصرارهم على الاستمرار يدفعنا إلى الأمام دائماً، ومع انبثاق فجر حقبة جديدة نمضي فيها مدعومين بتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والطاقة البديلة، نأمل الاستفادة من الابتكار وتطبيق التقنيات الجديدة لتحقيق قيمة أكبر لمجموعة إينوك والمجتمعات العاملة بها».

تجدر الإشارة إلى أن عدداً من الأفكار المطبقة هذا العام، أسهمت في تحقيق وفورات في مجال استهلاك الطاقة، في حين أسهمت أفكار أخرى في تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة وتعزيز الكفاءة التشغيلية على امتداد قطاعات المجموعة.

ويضم برنامج الابتكار في «مجموعة إينوك» خبراء ومتخصصين من مختلف الأقسام والقطاعات، لضمان تحقيق الشفافية والعدل في التقييم الموضوعي للأفكار المقترحة.

يُذكر أن «إينوك» كانت قد أطلقت برنامج الابتكار بهدف تعزيز ثقافة الابتكار في المجموعة عبر غرس وتعزيز هذه الثقافة بين موظفيها، من خلال جعل الابتكار أولوية ووضع أسس تُسهم في تحقيق نتائج استثنائية على صعيد قطاعات المجموعة كافة.