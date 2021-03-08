شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات بين وزراء وشباب الدارسين المصريين بالخارج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة تعمل على تنسيق عقد لقاءات بين الوزراء وشباب الدارسين بالخارج، للإجابة عن تساؤلاتهم المختلفة، ومناقشة مقترحاتهم. وعقدت الوزيرة لقاء مع شباب المصريين بالخارج من المرشحين ليصبحوا سفراء مركز الحوار، وذلك عبر تطبيق «زووم».

وأكد الشباب أنهم بحاجة إلى منابر إعلامية تخاطب الخارج بلغات مختلفة، وتنقل وجهة نظر الدولة المصرية بالشكل الصحيح.

وكان شباب المصريين بالخارج طرحوا، خلال اللقاء، مع الوزيرة، الكثير من الأسئلة، مثل: ملف سد النهضة، وحقوق مصر في مياه النيل، ومصر وقضايا التنمية في القارة السمراء، وتمكين المرأة، وحقوق الانسان في مصر، وكذلك التطعيم بلقاح فيروس كورونا، وغير ذلك من الموضوعات.