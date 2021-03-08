شكرا لقرائتكم خبر عن «مايا» تمثال الشهر بمصر احتفاء بيوم المرأة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

اختارت وزارة السياحة والآثار المصرية، تمثال مايا مرضعة الملك توت عنخ آمون، قطعة أثرية مميزة طوال الشهر الحالي، بمناسبة يوم المرأة العالمي. وقررت عرض التمثال في مدخل المتحف المصري بالتحرير.

وقالت صباح عبد الرازق، المديرة العامة للمتحف، إن التمثال مصنوع من الحجر الجيري، وكان محفوظاً في مخزن المتحف، وهو يصور المرضعة مايا، وهي تحمل الملك توت عنخ آمون، طفلاً، وهو يرتدي قلادة على شكل جعران مجنح، ويسند أقدامه على مسند مزين بأشكال الأسرى المنبطحين.

وأشارت إلى أن هذا التمثال تم اكتشافه في جبانة الحيوانات في منطقة سقارة عام 1968، ويرجح أنه كان موجوداً في مقصورة بالقرب من مقبرة مايا في المنطقة، قبل نقله إلى جبانة الحيوانات، ربما في العصر المتأخر أو العصر البطلمي.