شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان يهنئ المرأة في يومها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التهنئة لكل امرأة مصرية وعربية، وكافة نساء العالم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وتعقد الدورة الخامسة للمهرجان في الفترة بين 24 و30 مايو المقبل، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان والاتحاد الأوروبي ومؤسسة درسوس ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت، ويكرم المهرجان في حفل الافتتاح النجمة إلهام شاهين بمنحها جائزة إيزيس للإنجاز تقديراً لمشوارها السينمائي الطويل.

كما بدأ المهرجان توثيق حالة المرأة المصرية أثناء فترة انتشار فيروس «كورونا»، من خلال مشروع يحمل عنوان «نساء تحت الجائحة» يتضمن شهادات مصورة لنساء من مختلف المحافظات، ومن خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة، حول تفاصيل حياتهن اليومية.